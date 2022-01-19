Популярний серед підлітків репер хотів не розмитнювати цілих 20 кілограмів трусів власного бренду. Білизну зловмисник привіз нібито на замовлення фанатів.

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Втім, вчинити злочин росіянину не вдалося, оскільки його затримали правоохоронці. Про це він розповів на своїй сторінці у соцмережах.

Часто катається до Києва



Репера Goody затримали на кордоні з контрабандою / Скриншот із соцмереж

18 січня під час проходження паспортного контролю в аеропорті репер відправився зеленим коридором. Митники та прикордонники вирішили з'ясувати, що везе чоловік.

Всередині величезної валізи правоохоронці знайшли купу продукції бренду з нецензурною назвою Big Di*k Club.

Оскільки представник країни-агресора порушив митні норми, труси у нього вилучили.

Факт злочину задокументували працівники митного посту "Борисполя".



Росіянин порушив та незадоволений / Скриншот із соцмереж

Судячи з інстаграму "зірки", росіянин регулярно відвідує Україну та Київ, де знімає кліпи та тусується, а 21 лютого Goody має запланований у столиці концерт.

Втім, оскільки контрабандист-невдаха порушив українські закони, прикордонники цілком могли заборонити йому в'їзд до нашої держави. То ж, виступ репера може не відбутися.

24 канал намагався отримати коментар з приводу інциденту у працівників митниці та прикордонної служби, однак там на телефонні дзвінки не відповіли.