Як зазначили у пресслужбі ДПСУ, на ручну поклажу громадянина Росії спрацював стаціонарний комплекс "Янтар", який вимірює радіоактивність. Після цього зловмисника відправили на додаткову перевірку.

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Як виявилося, контрабандист-невдаха намагався перевезти літаком до Туреччини авіаційний годинник.

Випромінювання перевищувало норму у 100 разів



Прилад вимірювання радіації показував чималу дозу / Фото ДПСУ

Прикордонники оглянули речі зловмисника та знайшли у них запакований прилад для авіації, виготовлений ще за часів СРСР.

Випромінювання, яке йшло від годинника, перевищувало норму у 100 разів.

Небезпечний предмет прикордонники вилучили та передали митникам.

Чи затримали контрабандиста правоохоронці, невідомо.

Чому годинник випромінював радіацію

Прилад для авіації, який вилучили у росіянина, був виготовлений на челябінському годинниковому заводі "Молнія". У радянські часи для того, аби пілоти могли дивитися на прилади у нічний час, циферблат або стрілки вкривали фарбою з радіоактивного радію. У темну пору доби вони світилися зеленим, завдяки чому показання приладів можна було побачити без увімкненого світла.