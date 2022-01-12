Как отметили в пресс-службе ГПСУ, на ручную кладь гражданина России сработал стационарный комплекс "Янтарь", измеряющий радиоактивность. После этого злоумышленник был отправлен на дополнительную проверку.

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Как оказалось, контрабандист-неудачник пытался перевезти самолетом в Турцию авиационные часы.

Излучение превышало норму в 100 раз

Прибор измерения радиации показывал немалую дозу / Фото ГНСУ

Пограничники осмотрели вещи злоумышленника и обнаружили в них упакованный прибор для авиации, изготовленный еще во времена СССР.

Излучение, шедшее от часов, превышало норму в 100 раз.

Опасный предмет пограничники изъяли и передали таможенникам.

Задержали ли правоохранители контрабандиста, неизвестно.

Почему часы излучали радиацию

Прибор для авиации, изъятый ​​у россиянина, был изготовлен на челябинском часовом заводе "Молния". В советское время для того, чтобы пилоты могли смотреть на приборы в ночное время, циферблат или стрелки покрывали краской из радиоактивного радия. В темное время суток они светились зеленым, благодаря чему показания приборов можно было увидеть без включенного света.