Об этом сам парень сообщил на своей странице в социальных сетях, обнародовав видео из "Борисполя". До этого его несколько часов продержали в зале ожидания столичного аэропорта.

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Мы прилетели в Киев. Меня не впустили – я враг. Нас развернули назад,

– отметил Милохин.

Милохин летом ездил в Крым

В сети пишут, что Милохина не впустили в Украину, потому что он ездил во временно оккупированный Крым.

"Я ему вчера в директ писал, чтобы он не летел в Украину, его не пустят, так как он летом был в Крыму. Ну он же сообщения от подписчиков не принимает", – отметил один из пользователей.

Милохина не впустили в Украину: смотрите видео



Россиян не впустили в Украину