Об этом сам парень сообщил на своей странице в социальных сетях, обнародовав видео из "Борисполя". До этого его несколько часов продержали в зале ожидания столичного аэропорта.
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Мы прилетели в Киев. Меня не впустили – я враг. Нас развернули назад,
– отметил Милохин.
Милохин летом ездил в Крым
В сети пишут, что Милохина не впустили в Украину, потому что он ездил во временно оккупированный Крым.
"Я ему вчера в директ писал, чтобы он не летел в Украину, его не пустят, так как он летом был в Крыму. Ну он же сообщения от подписчиков не принимает", – отметил один из пользователей.
Милохина не впустили в Украину: смотрите видео
Россиян не впустили в Украину
- Российского актера Оскара Кучеру не пустили в Украину. На контрольно-пропускном пункте "Жуляны" ему запретили въезд на три года. Все из-за гастролей в оккупированном Крыму.
- Российскую поэтессу не впустили в Украину. В частности потому, что в 2020 году она незаконно посещала временно оккупированный Россией Крым. Ей также запретили въезд в Украину на 3 года.
- Российскую актрису театра и кино, вероятно, Розу Хайруллину задержали в аэропорту "Борисполь", когда та пыталась попасть в Украину. Женщина прилетела рейсом из Минска, и во время оформления стало известно, что в 2020 году она посещала оккупированный Крым.