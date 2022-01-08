Как пишут украинские СМИ, речь идет об актере театра и кино Вячеславе Чепурченко.

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Украинские пограничники установили, что 34-летний гражданин России нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Там он участвовал в съемках российского сериала.

Во время беседы с работниками Госпогранслужбы россиянин всячески открещивался и отрицал пребывание на временно оккупированном полуострове. Он также отметил, что якобы направлялся в Украину на съемки.

Какое наказание получил актер

За нарушение норм украинского законодательства актера не пропустили в Украину, кроме того, он получил запрет въезда в Украину на ближайшие 3 года. Мужчина вернется обратным рейсом.

Интересно! Актер Вячеслав Чепурченко участвовал в съемках сериала "Гурзуф" в оккупированном Россией Крыму.

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