Як пишуть українські ЗМІ, мовиться про актора театру і кіно В'ячеслава Чепурченка.

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Українські прикордонники встановили, що 34-річний громадянин Росії порушував порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму. Там він брав участь у зйомках російського серіалу".

Під час бесіди з працівниками Держприкордонслужби росіянин усіляко відхрещувався та заперечував перебування на тимчасово окупованому півострові. Він також зазначив, що нібито прямував в Україну на зйомки.

Яке покарання отримав актор

За порушення норм українського законодавства актора не пропустили в Україну, крім того, він отримав заборону в'їзду в Україну на найближчі 3 роки. Чоловік повернеться зворотним рейсом.

Цікаво! Актор В'ячеслав Чепурченко брав участь у зйомках серіалу "Гурзуф" в окупованому Росією Криму.

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