Ей также запретили въезд в Украину на 3 года. По информации издания "Укринформ" речь идет о 25-летней Алисе Денисовой.

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Российскую поэтессу Денисову не впустили в Украину

Россиянка, незаконно посещая временно оккупированные территории Украины, нарушила украинское законодательство.

В ходе оформления пограничники установили, что она в нарушение установленного порядка въезда и выезда, незаконно посещала временно оккупированную территорию Крыма. Россиянка, которая оказалась поэтессой и автором различных проектов, неоднократно публиковала материалы на крымскую тематику и информацию о посещения временно оккупированной территории Украины,

– рассказали в ведомстве.

Сама женщина объяснила, что на оккупированный полуостров она ездила на поезде в 2020 году. Гражданке России отказали в пропуске через госграницу и запретили въезд в Украину на 3 года. Денисова пыталась попасть в Украину из Испании.

Россиянку не пустили в Украину, потому что она незаконно посещала оккупированный Крым: смотрите видео

СМИ также написали, что Алиса Денисова, 1996 года рождения. Она в российской соцсети ВК публиковала информацию о своем пребывании в оккупированном Крыму.

В Госпогранслужбе опубликовали сообщения россиянки о пребывании в Крыму / Фото Госпогранслужба

Коротко о последних отказах Украины по въезду россиян