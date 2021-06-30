У 47-летнего россиянина был вид на жительство в нашей стране. Однако в Украину его не пропустили.

Ранее Россиянку не впустили в Украину: ранее актриса незаконно посещала Крым

Пограничники установили, что ранее мужчина въезжал в Крым с территории России. Его задержали в аэропорту "Жуляны" и рейсом Киев – Варшава отправили восвояси. Теперь он не сможет приехать в Украину в течение 3 лет.

Кроме того, ГПСУ готовит обращение в миграционную службу с инициативой аннулировать россиянину вид на жительство в Украине.

Заметим, имени актера пограничники не указали.

Последние запреты въезда для россиян

В марте в Украину не впустили известную российскую модель и актрису Елену Глицина. Она прибыла в Киев самолетом из Минска с "личной" целью.

Пограничники выяснили, что Глицина неоднократно незаконно отдыхала в Крыму. Она въезжала на автомобиле через Керченский мост, а также авиарейсом. Из-за этого модели на 3 года запретили посещать Украину и вернули обратно в Минск.

В конце декабря 2020 года из Турции прибыла блогер из России Оксана Качева. Однако ее не впустили из-за поездки в Крым и 3 года запретили въезд в нашу страну.