Так, Угольников заявил о поддержке незаконной оккупации Крыма.

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Я безусловно поддержал Крым, и если бы было надо, то сам туда поехал бы – на танке или внутри, если нужно было бы кому-то что-то объяснять,

– сказал актер.

В Украине есть уголовное дело против Угольникова

В июле в Украине зарегистрировали уголовное производство в отношении 60 российских артистов, выступавших в оккупированном Крыму. Среди них был и Угольников.

Другое дело против российских артистов

К слову, в марте прокуратура АР Крым и Севастополя начала другое уголовное производство в отношении 23 российских звезд. Они в 2018 году выступали на торжественном открытии Керченского моста. Речь идет о Ларисе долине, Диме Билане, Григории Лепсе, Жасмин и др.

Обратите внимание! В октябре 2021 года в Службу безопасности Украины направили обращение с просьбой запретить въезд трем артистам из России. В частности Басте, Ирине Круг и Елке, которые посещали Крым. У них запланированы концерты в Киеве в октябре и декабре.