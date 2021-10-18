Юрист отметил, что с учетом ее назначения послом России в Кабо-Верде, новая страна должна относиться к ней с уважением. Мол, островное государство в Атлантическом океане должно принять меры, чтобы не было "посягательств на его личность, свободу или достоинство".
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Дипломатический иммунитет
"Я знаю о существовании Венской конвенции, статья 29 которой говорит, что лицо дипломатического агента неприкосновенно. Она не может быть арестована или задержана в любой форме", – отметил Могильницкий.
Защитник скандальной экс-прокурора заявил, что дипломатический иммунитет – сильная вещь. А за неподобающее отношение к послу можно "получить зеркальные меры".
Уверен, что глава МИД в Кабо-Верде ценит репутацию своей страны и не станет делать глупостей,
– подчеркнул Могильницкий.
Преступления Поклонской в отношении Украины: что известно
- Наталью Поклонскую назначили прокурором в Крыму в марте 2014 года после его оккупации Россией.
- Впоследствии, в 2016 году она прошла в Госдуму России от путинской партии.
- В Украине Поклонской инкриминировали государственную измену и причастность к незаконному запрету Меджлиса крымскотатарского народа.
- 13 октября 2021 года глава Кремля Владимир Путин назначил Поклонскую, послом России в Кабо-Верде.
- Украинский МИД заявил, что даже в Африке ей спрятаться не получится.