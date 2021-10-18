Юрист отметил, что с учетом ее назначения послом России в Кабо-Верде, новая страна должна относиться к ней с уважением. Мол, островное государство в Атлантическом океане должно принять меры, чтобы не было "посягательств на его личность, свободу или достоинство".

К теме В России запылало из-за реакции МИД Украины на назначение Поклонской

Дипломатический иммунитет

"Я знаю о существовании Венской конвенции, статья 29 которой говорит, что лицо дипломатического агента неприкосновенно. Она не может быть арестована или задержана в любой форме", – отметил Могильницкий.

Защитник скандальной экс-прокурора заявил, что дипломатический иммунитет – сильная вещь. А за неподобающее отношение к послу можно "получить зеркальные меры".

Уверен, что глава МИД в Кабо-Верде ценит репутацию своей страны и не станет делать глупостей,

– подчеркнул Могильницкий.

Обратите внимание! Кабо-Верде – это небольшое государство у западного побережья Африки, в которое входит 18 островов в Атлантическом океане.

Преступления Поклонской в отношении Украины: что известно