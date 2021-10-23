Їй також заборонили в'їзд в Україну на 3 роки. За інформацією видання "Укрінформ" мовиться про 25-річну Алісу Денисову.
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Російську поетесу Денисову не впустили в Україну
Росіянка, незаконно відвідуючи тимчасово окуповані території України, порушила українське законодавство.
У ході оформлення прикордонники встановили, що вона в порушення встановленого порядку в'їзду та виїзду, незаконно відвідувала тимчасово окуповану територію Криму. Росіянка, яка виявилася поетесою та авторкою різних проєктів, неодноразово публікувала матеріали на кримську тематику та інформацію про відвідування тимчасово окупованої території України,
– розповіли у відомстві.
Сама жінка пояснила, що в окупований півострів вона їздила потягом у 2020 році. Громадянці Росії відмовили у пропуску через держкордон та заборонили в’їзд в Україну на 3 роки. Денисова намагалась потрапити в Україну з Іспанії.
Росіянку не пустили в Україну, бо вона незаконно відвідувала окупований Криму: дивіться відео
ЗМІ також написали, що Аліса Денисова, 1996 року народження. Вона в російській соцмережі ВК публікувала інформацію про своє перебування в окупованому Криму.
У Держприкордонслужбі опублікували дописи росіянки про перебування в Криму / Фото Держприкордонслужба
Коротко про останні відмови України щодо в'їзду росіян
- У червні 2021 року українські прикордонники заборонили актору та телеведучому з Росії в'їзд в Україну. Все тому, що він незаконно відвідував тимчасово окупований Крим. Тоді активіст Сергій Стерненко розповів, що мовиться про Оскара Кучера, який гастролював у Криму. Українські прикордонники нібито дозволили йому виступати в Одесі, а заборону на в'їзд видали лише після цього.
- У вересні 2021 року в Україну намагався незаконно потрапити топменеджер одного з російських холдингів. Однак росіянина не пустили на територію України. Співробітники ДПСУ на 3 роки заборонили йому в'їзд в Україну, адже він незаконно відвідував тимчасово окупований Крим.
- У жовтні 2021 року до СБУ надіслали звернення з проханням заборонити в'їзд трьом артистам з Росії. Зокрема Басті, Ірині Круг та Йолці, які відвідували Крим. У них заплановані концерти в Києві в жовтні та грудні.