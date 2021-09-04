Сотрудники ГПСУ вовремя выяснили, что россиянину на 3 года запретили въезд в Украину. Все потому, что он незаконно посещал временно оккупированный Крым.

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Россиянин летел через Польшу

Как рассказали в Госпогранслужбе, топ-менеджер прилетел в Киев рейсом из польской Варшавы.

Однако попасть в Украину ему не удалось. Во время проверки пограничники установили, что иностранец, 1997 года рождения, летом 2017 года незаконно посещал территорию временно оккупированного Крыма,

– пояснили пограничники.

Россиянин планировал попасть в нашу страну с приватной целью, якобы для встречи с друзьями.



Паспорт россиянина, который пытался попасть в Украину / Фото ГПСУ

Ранее пограничники на пункте пропуска Новые Яриловичи Черниговской области разоблачили россиянина, который пытался незаконно ввезти в Украину сотни русских книг. Русскую литературу водитель пытался переправить через границу под видом инструментов. Он спрятал книги в тягачи под капотом и на крыше.