Чтобы проверять электронные COVID-сертификаты, пограничники получили специальные электронные устройства с программным обеспечением SafeBorder.

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Как проверяют COVID-сертификат

Каждый COVID-сертификат имеет уникальный электронный идентификатор и QR-код, который сканируют пограничники. На экране они получают подтверждение статуса документа.

По состоянию на конец августа 2021 года к сети цифровых COVID сертификатов подключены почти 40 стран, в том числе:

страны-члены ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция,

Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, а также страны, которые не являются членами ЕС: Украина, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Сан-Марино, Швейцария, Ватикан, Южная Македония, Турция.

Обратите внимание! Программное обеспечение постоянно обновляется в зависимости от расширения списка стран или доработок для улучшения работы системы.

С начала применения программного обеспечения пограничники уже проверили более 60 тысяч цифровых COVID сертификатов при оформлении граждан на въезд в Украину.

Больше всего граждане используют их при пересечении границы в пунктах пропуска на западном участке границы и в столичных аэропортах,

– рассказали в ГПСУ.

Добавим, что проверка COVID сертификатов выданных в странах, не подключенных к данной сети осуществляется визуально и с помощью технических средств пограничного контроля с изучением признаков на предмет возможных подделок.



Украинские пограничники проверяют COVID-сертификаты / Фото ГПСУ



Проверка осуществляется с помощью специальных устройств / Фото ГПСУ