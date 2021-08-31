Аби перевіряти електронні COVID-сертифікати, прикордонники отримали спеціальні електронні пристрої з програмним забезпеченням SafeBorder.

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Як перевіряють COVID-сертифікат

Кожен COVID-сертифікат має унікальний електронний ідентифікатор та QR-код, який сканують прикордонники. На екрані вони отримують підтвердження статусу документа.

Станом на кінець серпня 2021 року до мережі цифрових COVID-сертифікатів під'єднані майже 40 країн, зокрема

країни-члени ЄС: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція,

Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, а також країни, які не є членами ЄС: Україна, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Сан-Марино, Швейцарія, Ватикан, Південна Македонія, Туреччина.

Зверніть увагу! Програмне забезпечення постійно оновлюється в залежності від розширення списку країн чи доопрацювань для покращення роботи системи.

Від початку застосування програмного забезпечення прикордонники вже перевірили понад 60 тисяч цифрових COVID-сертифікатів під час оформлення громадян на в'їзд в Україну.

Найбільше громадяни використовують їх при перетині кордону в пунктах пропуску на західній ділянці кордону та в столичних аеропортах,

– розповіли у ДПСУ.

Додамо, що перевірка COVID-сертифікатів виданих в країнах, які не під'єднані до даної мережі здійснюється візуально та за допомогою технічних засобів прикордонного контролю з вивченням ознак на предмет можливих підробок.



Українські прикордонники перевіряють COVID-сертифікати / Фото ДПСУ



Перевірка здійснюється за допомогою спеціальних пристроїв / Фото ДПСУ