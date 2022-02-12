Інцидент стався 10 лютого в так званій "7 окремій мотострілецькій бригаді 2 армійського корпусу" окупантів.

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Бойовик був під наркотиками

Повідомляють, що бойовик з розвідувальної роти зазначеної бригади перебував у стані наркотичного сп'яніння. Після розстрілу він втік у напрямку Донецька. Тепер його розшукують.

В українській розвідці наголошують, що інцидент свідчить про реальний морально-психологічний стан російських окупантів.

Бойовиків привели у вищу ступінь боєготовності

Росія проводила бойові тренування своїх найманців на окупованому Донбасі. Вони тривали з 7 по 11 лютого. Основну увагу противник приділив злагодженню дій у складі рот та батарей. Окремі підрозділи з'єднань переводили у вищі ступені бойової готовності.

Крім того, окупанти проводять планову ротацію своїх підрозділів. Найманці посилюють снайперські потужності, бо хочуть провокувати українські підрозділи до вогню у відповідь.

Щоправда, у ГУР і раніше зазначали – моральний стан самих бойовиків пригнічений.

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