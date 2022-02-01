Українська розвідка застерегла, що противник перегруповує армійські корпуси.

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Найманці посилюють снайперські потужності та розрахунки протитанкових ракетних комплексів. Хочуть провокувати українські підрозділи до вогню у відповідь.

Окупанти шкодять собі

Попри перегруповання, бойовики постійно перебувають в напруженні. Це призводить до погіршення морально-психологічного стану окупантів. Як наслідок, протягом доби 31 січня загинуло 2 найманці та важко поранено одного військовослужбовця окупантів.

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Текст поста розвідки:

Головне управління розвідки України інформує:

Командування ЗС РФ продовжує утримувати у готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Зокрема, противник провів планову ротацію передових підрозділів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів з посиленням їх снайперськими парами та розрахунками протитанкових ракетних комплексів для нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил та провокування вогню у відповідь.

Разом з тим, утримання командуванням противника особового складу в постійній напруженій обстановці призводить до погіршення морально-психологічного стану в підрозділах окупаційних військ. Як наслідок, протягом минулої доби внаслідок нестатутних взаємовідносин загинуло два та важко поранено одного військовослужбовця окупантів.