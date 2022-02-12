Инцидент произошел 10 февраля в так называемой "7 отдельной мотострелковой бригаде 2 армейского корпуса" оккупантов.

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Боевик был под наркотиками

Сообщают, что боевик из разведывательной роты указанной бригады находился в состоянии наркотического опьянения. После расстрела он сбежал в направлении Донецка. Теперь его разыскивают.

В украинской разведке отмечают, что инцидент свидетельствует о реальном морально-психологическом состоянии российских оккупантов.

Боевиков привели в высшую степень боеготовности

Россия проводила боевые тренировки своих наемников на оккупированном Донбассе. Они продолжались с 7 по 11 февраля. Основное внимание противник уделил слаживанию действий в составе рот и батарей. Отдельные подразделения соединений переводили в высшие степени боевой готовности.

Кроме того, оккупанты проводят плановую ротацию своих подразделений. Наемники усиливают снайперские мощности, потому что хотят провоцировать украинские подразделения в огонь в ответ.

Правда, в ГУР и раньше отмечали – моральное состояние самих боевиков подавлено.

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