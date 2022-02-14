Правоохоронці звернулися до українських громадян і запевнили, що тримають ситуацію під контролем. Про це мовилося у відеоролику, оприлюдненому на ютуб-каналі МВС 14 лютого.

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Які б випробування не готувала нам доля, ми впевнено дивимося у завтрашній день. Щодня та щохвилини оберігаємо ваш спокій. Ми вас захистимо. Україна єдина!

– наголосили службовці.

Денис Мостирський вказав, що попри будь-які заяви про можливе поширення російської агресії, ніхто не панікує й не боїться. Кожен виконує свою роботу, аби українці були спокійними.

"Ми віримо в наші Збройні сили! Вони разом з дипломатами та розвідниками забезпечують зовнішню безпеку України. Ми у МВС не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку", – підкреслив посадовець.

Окрім цього, міністр внутрішніх справ додав: "Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адміністративні будівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань".

Зверніть увагу! Курт Волкер заявив, що в Україні є 200 тисяч військових та 400 тисяч резервістів. Якщо Росія наважиться напасти, Київ зробить так, аби вона заплатила дуже високу ціну.

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