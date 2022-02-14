Правоохранители обратились к украинским гражданам и заверили, что держат ситуацию под контролем. Об этом говорилось в видеоролике, обнародованном на ютуб-канале МВД 14 февраля.
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Какие бы испытания ни готовила нам судьба, мы уверенно смотрим в завтрашний день. Каждый день и ежеминутно оберегаем ваше спокойствие. Мы вас защитим. Украина едина!
– подчеркнули служащие.
Денис Монастырский сказал, что, несмотря на любые заявления о возможном распространении российской агрессии, никто не паникует и не боится. Каждый выполняет свою работу, чтобы украинцы были спокойны.
"Мы верим в наши Вооруженные силы! Они вместе с дипломатами и разведчиками обеспечивают внешнюю безопасность Украины. Мы в МВД не допустим никаких сепаратистских проявлений типа тех, которые были весной 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке", – подчеркнул чиновник.
Кроме того, министр внутренних дел добавил: "Если какой-то "гиркин" попытается захватить административные здания, он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения и без колебаний".
МВД опубликовало видео и гарантировало безопасность украинцам: смотрите видео