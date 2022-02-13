Экс-спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отметил: чем дальше войска России двинутся на Запад, тем более дорогую цену заплатит Москва. Россия уже не сможет прятаться за боевиками, "зелеными человечками", гибридными операциями и кибератаками.

Заметьте США публикуют разведданные, "чтобы остановить войну, а не начать"

До этого времени Россия пыталась скрыться за боевиками, "зелеными человечками", гибридными операциями и кибератаками. Теперь открытое вторжение дорого будет стоить для России,

– заявил Волкер.

Он также отметил, что США должны расширять свою помощь ВСУ.

Байден созвонился с Зеленским

Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский созвонились в воскресенье, 13 февраля.

Байден в очередной раз подчеркнул: Штаты – преданы суверенитету и территориальной целостности Украины. США совместно с союзниками и партнерами дадут быстрый и решительный ответ на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины.

Зеленский во время разговора заверил: Киев и другие города – под защитой.

Зеленский прокомментировал информацию о "вторжении России на следующей неделе": смотрите видео