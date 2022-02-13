Экс-спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отметил: чем дальше войска России двинутся на Запад, тем более дорогую цену заплатит Москва. Россия уже не сможет прятаться за боевиками, "зелеными человечками", гибридными операциями и кибератаками.
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До этого времени Россия пыталась скрыться за боевиками, "зелеными человечками", гибридными операциями и кибератаками. Теперь открытое вторжение дорого будет стоить для России,
– заявил Волкер.
Он также отметил, что США должны расширять свою помощь ВСУ.
Байден созвонился с Зеленским
- Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский созвонились в воскресенье, 13 февраля.
- Байден в очередной раз подчеркнул: Штаты – преданы суверенитету и территориальной целостности Украины. США совместно с союзниками и партнерами дадут быстрый и решительный ответ на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины.
- Зеленский во время разговора заверил: Киев и другие города – под защитой.
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