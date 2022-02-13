Лидеры Украины и США обсудили ситуацию по безопасности. Накануне Джо Байден звонил главе Кремля Владимиру Путину, сообщает 24 канал.

Интересно Зеленский провел разговор с председателем Европейского Совета: говорили о санкциях против России

О чем говорили политики

Джо Байден и Владимир Зеленский обсудили дипломатические усилия, которые прилагаются для урегулирования напряжения между Украиной и Россией. У Байдена уже опубликовали первые подробности переговоров. Там подчеркнули, что политик подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Байден ясно дал понять, что США вместе со своими союзниками и партнерами дадут ответ быстро и решительно на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины,

– заверили в Белом доме.

Как там подчеркнули, оба лидера согласились, что важно продолжать урегулирование ситуации дипломатическим способом. А также – сдерживание в ответ на наращивание Россией военных сил у границ Украины.

Что говорит Зеленский

Президент Зеленский написал о разговоре с Байденом в своем твитере. Детали он пообещал обнародовать позже, а пока лишь лаконично отметил, что обсуждали:

безопасность;

экономику;

имеющиеся риски;

санкции;

российскую агрессию.

СМИ сообщают, что знают дату возможного вторжения

11 февраля Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть территорию Украины. Из-за этого в ряде изданий начали "предсказывать" дату вторжения. Сейчас самой распространенной версией является то, что Россия начнет эскалацию якобы 16 февраля.

После заявления Байдена десятки стран призвали своих граждан не ехать в Украину, а тем кто сейчас в нашей стране – покинуть ее. Однако власти призывают не паниковать.

Из-за заявлений о вторжении нидерландская компания KLM отменила все рейсы в Украину с 13 по 17 февраля. На такой же шаг пошла и компания SkyUp, которая из-за запрета лизингодателя приземляться в Киеве во время рейса из Мадейры, была вынуждена посадить свой самолет в Кишиневе.

В то же время израильские компании, наоборот, увеличили количество рейсов в Украину, однако для того, чтобы эвакуировать своих граждан. По данным СМИ, тамошнее правительство якобы предупредили США, что якобы вторжение начнется 15 февраля

Однако в Мининфраструктуры и Украэрорухе убеждают, что Украина не закрывает свое воздушное пространство для самолетов. Однако от полетов над Черным морем на время проведения российских учений рекомендуют воздержаться.

Президент Владимир Зеленский, комментируя информацию о возможном нападении 16 февраля, заявил, что он требует доказательств, подтверждающих это.

Владимир Зеленский прокомментировал информацию о дате вторжения: смотрите видео