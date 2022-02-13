В Украеродвижении отмечают, что территория нашей страны безопасна для полетов. Однако из-за учений России в Черном море, компаниям советуют избегать полетов над ним.
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Избегать полетов рекомендуют до 19 февраля
Россия анонсировала проведение учений в Черном море и на побережье оккупированного ею Крыма. Они пройдут с 14 по 19 февраля. Именно в этот период компаниям, совершающим коммерческие авиарейсы, рекомендуют изменить маршрут и избегать полетов над Черным морем.
В соответствии с ними Украиной осуществлена официальная публикация аэронавигационной информации об активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве в районе Черного моря и учетах для планирования полетов в определенной части воздушного пространства – с 14 февраля по 19 февраля 2022 года,
– отметили в Украеродвижении.
Компаниям предлагается планировать более оптимальные маршруты для полетов. Однако эта рекомендация не блокирует все полеты над Черным морем.
Воздушное пространство Украины остается открытым для полетов
- Самолет украинской авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс Мадейра – Киев, 13 февраля совершил вынужденную посадку в Кишиневе. В авиакомпании объяснили, что залетать в Украину запретил лизингодатель самолета из Ирландии. Все из-за опасений нападения России.
- За гражданами Украины выехали 4 автобуса. Они возвращаются в Украину.
- Авиакомпания KLM объявила, что прекращает полеты из Нидерландов в Киев из-за угрозы российского вторжения.
- Однако в Украине заверили, что наше воздушное пространство остается открытым для полетов авиарейсов.
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Текст поста Андрея Ярмака
По состоянию на 14:30 13 февраля 2022 года воздушное пространство над территорией Украины открыто и доступно для выполнения полетов, за исключением его частей, закрытых с 2014 года над временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым и Востока страны.
Никаких решений по закрытию авиапространства Украины не принималось.
В то же время Украина осуществила официальную публикацию аэронавигационной информации об активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря – с 14.02 по 19.02.2022.
Поэтому уже с завтрашнего дня авиакомпаниям рекомендовано не выполнять полеты в течение определенного промежутка времени над этой зоной, и заранее планировать оптимальные маршруты с учетом текущей ситуации.
Отметим, что эта рекомендация не блокирует в целом полеты над Черным морем.
Воздушное пространство над территорией Украины является открытым и доступным для планирования полетов.
Безопасность полетов обеспечивается на должном уровне в соответствии с международными нормами и стандартами!