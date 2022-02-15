Американський лідер наголосив, що НАТО та США не несуть загрози для Росії. Однак світ не пробачить Кремлю його агресії.

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Байден обіцяє наслідки

Американський лідер звернувся до росіян та наголосив, що США не є для них ворогом. Крім того, Байден підкреслив, що в США пам'ятають про події Другої світової війни та думають про життя своїх громадян. Однак якщо Росія наважиться на наступ – це матиме наслідки.

Друга світова війна була тою, в якій ми брали участь з необхідності. Але якщо Росія нападе на Україну, то це буде війна, в якій ми братимемо участь за власним бажанням,

– заявив Байден.

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