Американский лидер подчеркнул, что НАТО и США не несут угрозы для России. Однако мир не простит Кремлю его агрессии.
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Байден обещает последствия
Американский лидер обратился к россиянам и подчеркнул, что США не являются для них врагом. Кроме того, Байден подчеркнул, что в США помнят о событиях Второй мировой войны и думают о жизни своих граждан. Однако если Россия решится на наступление – это будет иметь последствия.
Вторая мировая война была той, в которой мы участвовали по необходимости. Но если Россия нападет на Украину, то это будет война, в которой мы будем участвовать по собственному желанию,
– заявил Байден.
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