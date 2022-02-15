Об этом сообщила представительница МИД России Мария Захарова. Более того, Захарова подчеркнула, что Россия, мол, пошла на уступки, дав ответ.

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Москве не понравились формулировки про Крым

Мы могли бы оставить этот запрос без рассмотрения, поскольку в нем содержатся неприемлемые формулировки о статусе Крыма. В то же время, подтверждая приверженность к открытости в военной области, сообщили, что ни одной упомянутой "необычной" деятельности Россия возле границ Украины не ведет,

– заявила представительница МИД России.

В Москве уверяют, что никаких причин запускать механизм уменьшения опасности нет. Не преминули в МИД страны-агрессора и пожаловаться на Украину. Мол, с другой стороны границы они видят "многочисленных украинских военных, которые проводят обстрелы по мирным жителям Донбасса".

Захарова пожаловалась на действия ВСУ на Донбассе

Мы отметили, что украинский запрос – не что иное, как попытка отвлечь внимание от указанной действительно "необычной военной деятельности" самой Украины,

– дерзко убеждает Захарова.

Россия уверяет, что ответ Украине предоставила вовремя. Поэтому Москва предупредила партнеров, что "выступает против принятия любых решений относительно этого в ходе мероприятий, инициированных Украиной".

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Что известно о требованиях МИД Украины: кратко