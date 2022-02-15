Об этом Владимир Путин сообщил во время совместного брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцом. Глава государства-агрессора цинично убеждает, что "Россия войны не хочет".

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Путин припомнил НАТО войну в Югославии

Вроде бы, чтобы избежать конфликта, Кремль и предлагает так называемые "гарантии безопасности", уверяет российский президент.

Канцлер сказал, что люди его поколения с трудом представляют войну в Европе. Сказано это, конечно, о ситуации в Украине. А ведь мы были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО в Югославии,

– сказал Путин.

Глава Кремля говорит, что "предметного и конструктивного ответа" Россия вроде бы не получила. Путин готов обсуждать только те элементы, которые для Москвы наиболее важны.

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