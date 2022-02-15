Про це Володимир Путін повідомив під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Глава держави-агресорки цинічно переконує, що "Росія війни не хоче".

Раніше Путін, 6-метровий стіл і Шольц: канцлера "відсадили" від глави Кремля без ПЛР-тесту

Путін пригадав НАТО війну в Югославії

Начебто заради того, щоб уникнути конфлікту, Кремль і пропонує так звані "гарантії безпеки", запевняє російський президент.

Канцлер сказав, що люди його покоління з важкістю уявляють війну в Європі. Сказано це, звісно, щодо ситуації в Україні. Але ж ми були свідками війни у Європі, розв'язаної якраз блоком НАТО в Югославії,

– сказав Путін.

Новина доповнюється...