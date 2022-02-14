Зеленський зустрівся із Шольцом у Мар'їнському палаці. Лідери держав обмінялись привітаннями та потиснули один одному руки.
Раніше Шольц їде в Київ і Москву: Франція, Німеччина та Канада узгодили позиції
Згодом політики мають вийти до журналістів та розповісти про результати перемовин.
Дивіться відео зустрічі Зеленського та Шольца:
Що відомо про візит Шольца
Німецький канцлер прилетів до України 14 лютого. Він затримається у Києві на 1 день, оскільки вже 15 лютого планує візит до Москви. Після Зеленського Шольц говоритиме з президентом держави-агресорки Володимиром Путіним.
Перед поїздками Шольц чітко окреслив, що чекає від Росії деескалації. Він наголосив – подальша військова агресія Кремля матиме дуже серйозні наслідки.
Німеччина не постачатиме Україні зброю
- Німецький уряд відмовився надавати Україні оборонну зброю. Мовляв, це може загострити конфлікт. Берлін продовжує вірити у дипломатію з Росією.
- Однак перед візитом Шольца Німеччина роздумувала, як можна допомогти. ЗМІ припускали, що під час зустрічі з Зеленським канцлер може погодитися на фінансову допомогу Україні.