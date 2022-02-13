Видання з посиланням на представника німецького уряду повідомляє, що раніше Київ передав Берліну список побажань. У ньому є "одна чи дві речі, які можна розглянути більш уважно".
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Німеччина про можливу допомогу Україні
Джерела видання зазначають, що Берліну доведеться оцінювати можливість надання Україні "речей" крізь призму того, що вони можуть знадобитися і німецькій армії.
На зустрічі Шольца з Володимиром Зеленським, яка відбудеться 14 лютого в Києві, про які-небудь зобов'язання сторони домовлятися не будуть. Однак, очікується, що Німеччина може погодитися на фінансову допомогу Україні під час цього візиту.
Крім того, у матеріалі йдеться, що у списку побажань української сторони, який передали Берліну на початку лютого, є низка озброєнь, які не є летальною зброєю. Мовиться про системи стеження, обладнання для розмінування, захисні костюми, радіолокаційні станції та засоби нічного бачення.
Позиція Німеччини щодо постачання Україні зброї: що відомо
- Уряд Німеччини відмовляється надавати Україні зброю. Мовляв, це може загострити конфлікт. Там продовжують говорити про необхідність дипломатичного вирішення питання.
- Раніше німецька влада заявила, що надасть Збройним силам України захисні каски.
- Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом з німецьким колегою начебто дійшли компромісу щодо питання зброї. Політики вирішили більше уваги приділяти тому, що в силах Німеччини. Мовиться про фінансову допомогу.
- Шольц наголосив, що у випадку нападу Росії Німеччина підтримає санкції проти газопроводу "Північний потік-2".
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