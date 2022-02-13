Издание со ссылкой на представителя немецкого правительства сообщает, что ранее Киев передал Берлину список пожеланий. В нем есть "одна или две вещи, которые можно рассмотреть более внимательно".

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Германия о возможной помощи Украине

Источники издания отмечают, что Берлину придется оценивать возможность предоставления Украине "вещей" сквозь призму того, что они могут понадобиться и немецкой армии.

На встрече Шольца с Владимиром Зеленским, которая состоится 14 февраля в Киеве, о каких-либо обязательствах стороны договариваться не будут. Однако, ожидается, что Германия может согласиться на финансовую помощь Украине во время этого визита.

Кроме того, в материале говорится, что в списке пожеланий украинской стороны, который передали Берлину в начале февраля, есть ряд вооружений не являющихся летальным оружием. Речь идет о системах слежения, оборудовании для разминирования, защитных костюмах, радиолокационных станциях и средствах ночного видения.

Позиция Германии относительно поставок Украине оружия: что известно

Правительство Германии отказывается предоставлять Украине оружие. Мол, это может обострить конфликт. Там продолжают говорить о необходимости дипломатического решения вопроса.

Ранее немецкие власти заявили, что предоставят Вооруженным силам Украины защитные каски.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с немецким коллегой якобы пришли к компромиссу по вопросу оружия. Политики решили больше внимания уделять тому, что в силах Германии. Речь идет о финансовой помощи.

Шольц отметил, что в случае нападения России Германия поддержит санкции против газопровода "Северный поток-2".

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