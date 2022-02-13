Пора снять российские очки, – посол
Такую надежду выразил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он подчеркнул, что Киев хочет быть равноправным партнером, а не просителем.
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Украина хочет говорить с Германией откровенно, глядя в глаза друг другу. Чтобы немцы постоянно не проявляли столько трепета к России из-за собственного страха. Немецким политикам пришло время снять российские очки, когда дело касается Украины,
– подчеркнул Мельник.
Он добавил, что Украина хочет, чтобы в Киеве Шольц объявил о пакете помощи на миллиард евро для поддержания стабильности украинской экономики. Кроме того, по мнению Мельника, Берлин должен:
- взять на себя политические гарантии немецких инвестиций в Украине;
- запустить программу снижения процентных ставок для украинских компаний, чтобы стимулировать экономику;
- поставлять Вооруженным силам Украины Оружие;
- поддержать стремление Украины вступить в Евросоюз.
Действия Германии на фоне угрозы эскалации
- Правительство Германии отказывается предоставлять Украине оружие. Мол, они не хотят обострять конфликт. Такую позицию Берлина уже раскритиковали в нескольких государствах.
- Впоследствии власти Германии заявили, что предоставят ВСУ защитные каски.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с немецким коллегой якобы пришли к компромиссу по вопросу оружия. Политики решили больше внимания уделять тому, что в силах Германии. Речь идет о финансовой помощи.
- Канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что в случае нападения России, Германия поддержит санкции против газопровода "Северный поток-2".
- Берлин призвал всех немцев, находящихся в Украине, вернуться на родину в "кратчайшие сроки".
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