Страны даже нашли общие точки соприкосновения. Об этом Кулеба рассказал на пресс-брифинге, сообщает 24 канал.

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Кулеба: мы нашли точки соприкосновения

По его словам, важно не то, что именно Германия не может сделать. Стоит обратить внимание на то, что она может и намерена сделать для поддержки Украины в сфере обороны и безопасности.

Наша задача состоит в том, чтобы найти точки соприкосновения и решения. Сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения,

– подчеркнул Кулеба.

Министр иностранных дел отметил, что стороны провели откровенные переговоры. "Теперь будем ждать шага от немецкого правительства", – добавил он.

Полный совместный брифинг Бербок и Кулебы: смотрите видео

Вопрос оружия Германии для Украины: главное

На фоне агрессии России против Украины многие международные партнеры продолжают поставлять оружие нашему государству. Однако Германия отказывается это делать.

В то же время немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что государство-агрессор будет иметь жесткие последствия за полномасштабное наступление на Украину.

Появилась идея о "выборочных" поставках вооружения в Украину. Это предложили сделать в Христианско-демократическом союзе.

Министр обороны Германии заявила о том, что государство собирается прислать 5 тысяч защитных военных шлемов. Однако Украина до сих пор их не получила.

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к Германии и попросил ее не блокировать поставки оружия для нашего государства.

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