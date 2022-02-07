Страны даже нашли общие точки соприкосновения. Об этом Кулеба рассказал на пресс-брифинге, сообщает 24 канал.
Обратите внимание Германия готова заплатить высокую экономическую цену, – Бербок о санкциях в отношении России
Кулеба: мы нашли точки соприкосновения
По его словам, важно не то, что именно Германия не может сделать. Стоит обратить внимание на то, что она может и намерена сделать для поддержки Украины в сфере обороны и безопасности.
Наша задача состоит в том, чтобы найти точки соприкосновения и решения. Сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения,
– подчеркнул Кулеба.
Министр иностранных дел отметил, что стороны провели откровенные переговоры. "Теперь будем ждать шага от немецкого правительства", – добавил он.
Полный совместный брифинг Бербок и Кулебы: смотрите видео
Вопрос оружия Германии для Украины: главное
- На фоне агрессии России против Украины многие международные партнеры продолжают поставлять оружие нашему государству. Однако Германия отказывается это делать.
- В то же время немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что государство-агрессор будет иметь жесткие последствия за полномасштабное наступление на Украину.
- Появилась идея о "выборочных" поставках вооружения в Украину. Это предложили сделать в Христианско-демократическом союзе.
- Министр обороны Германии заявила о том, что государство собирается прислать 5 тысяч защитных военных шлемов. Однако Украина до сих пор их не получила.
- Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к Германии и попросил ее не блокировать поставки оружия для нашего государства.
Украина или Россия – кого выберет Германия: смотрите видео