Западные страны уже скоординировали действия. Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала на брифинге, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Понимаем, что на кону – мир в Европе, – Бербок о цели визита в Украину

Бербок: Будут беспрецедентные санкции

Она четко выразилась, что Германия намерена сделать все необходимое, чтобы предотвратить эскалацию.

Мы также готовы понести высокую экономическую цену, ведь речь идет о безопасности Украины,

– подчеркнула Бербок.

По ее словам, Германия и Запад готовят ряд жестких мер в отношении России. "Эти санкции беспрецедентны и скоординированы со всеми партнерами", – добавила Бербок.

Кстати! Об урегулировании ситуации в отношении агрессии России сообщил канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что полномасштабное нападение страны-агрессоры будет стоить ей очень дорого.

"Мяч – на стороне Москвы"

Глава МИД отметила, что Германия совместно с США и Организацией Североатлантического договора дали письменные ответы, в которых четко говорится, что "мяч на стороне Москвы".

Бербок также подчеркнула, что в случае дальнейшей эскалации против Украины, Россия будет иметь последствия. Германия вместе с партнерами будут четко отвечать. "Мы все сделаем для того, чтобы не произошла дальнейшая эскалация", – сказала министр.

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Позиция Германии относительно агрессии России

Германия выступила против поставки вооружения для нашего государства. Там говорят, что не хотят обострять ситуацию.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает политику Берлина "страусиной".

В Христианско-демократическом союзе Германии поддержали "выборочную" поставку оружия. Это якобы усилит сдерживающий эффект.

Страна заявила, что пришлет нашему государству 5 тысяч касок. Однако, как сообщают в СМИ, это решение до сих пор не согласовали.

Из-за позиции Германии другие государства также не могут поставлять нам вооружение. Поэтому Украина в очередной раз призвала не блокировать соответствующие поставки.

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