Западные страны уже скоординировали действия. Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала на брифинге, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Понимаем, что на кону – мир в Европе, – Бербок о цели визита в Украину

Бербок: Будут беспрецедентные санкции

Она четко выразилась, что Германия намерена сделать все необходимое, чтобы предотвратить эскалацию.

Мы также готовы понести высокую экономическую цену, ведь речь идет о безопасности Украины,
– подчеркнула Бербок.

По ее словам, Германия и Запад готовят ряд жестких мер в отношении России. "Эти санкции беспрецедентны и скоординированы со всеми партнерами", – добавила Бербок.

"Мяч – на стороне Москвы"

Глава МИД отметила, что Германия совместно с США и Организацией Североатлантического договора дали письменные ответы, в которых четко говорится, что "мяч на стороне Москвы".

Бербок также подчеркнула, что в случае дальнейшей эскалации против Украины, Россия будет иметь последствия. Германия вместе с партнерами будут четко отвечать. "Мы все сделаем для того, чтобы не произошла дальнейшая эскалация", – сказала министр.

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