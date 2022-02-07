Західні країни вже скоординували дії. Про це міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла на брифінгу, повідомляє 24 канал.
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Бербок: Будуть безпрецедентні санкції
Вона чітко висловилася, що Німеччина має намір зробити все необхідне, щоб запобігти ескалації.
Ми також готові понести високу економічну ціну, адже мовиться про безпеку України,
– наголосила Бербок.
За її словами, Німеччина та Захід готують низку жорстких заходів щодо Росії. "Ці санкції безпрецедентні і скоординовані з усіма партнерами", – додала Бербок.
"М'яч – на стороні Москви"
Глава МЗС зауважила, що Німеччина спільно із США та Організацією Північноатлантичного договору дали письмові відповіді, в яких чітко мовиться, що "м'яч – на стороні Москви".
Бербок також наголосила, що в разі подальшої ескалації проти України, Росія матиме наслідки. Німеччина разом із партнерами чітко відповідатимуть. "Ми все зробимо для того, щоби не сталася подальша ескалація", – сказала міністерка.
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Позиція Німеччини щодо агресії Росії
- Німеччина виступила проти постачання озброєння для нашої держави. Там говорять, що не хочуть загострювати ситуацію.
- Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає політику Берліна є "страусовою".
- У Християнсько-демократичному союзі Німеччини підтримали "вибіркове" постачання зброї. Це нібито посилить стримувальний ефект.
- Країна заявила, що надішле нашій державі 5 тисяч касок. Однак, як повідомляють у ЗМІ, це рішення досі не погодили.
- Через позицію Німеччини інші держави також не можуть постачати нам озброєння. Тому Україна вкотре закликала не блокувати відповідних постачань.
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