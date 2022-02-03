Через позицію Берліна Естонія не може передати Україні зброю німецького виробництва. Про це заявив Олексій Резніков під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Німеччина блокує можливість захищатися

Олексій Резніков заявив, що Україна просить уряд Німеччини не блокувати постачання зброї. Позиція Берліна унеможливлює передачу зброї з країн Балтики.

Ми просили припинити блокувати в уряду Німеччини постачання зброї іншими країнами. Наприклад, прохання уряду Естонії поставити до України знаряддя виробництва ще НДР,

– заявив Резніков.

Також міністр оборони додав, що Німеччина також блокує постачання до України зброї за лінією NSPA – спеціального агентства, яке дозволяє прозоро купувати зброю. Резніков закликав Берлін не блокувати можливість України захищатися від агресора.

Що відомо про блокування постачання зброї з Німеччини

На фоні загрози повномасштабного російського вторгнення низка світових держав почала допомагати Україні зброєю. Зокрема США та Велика Британія, Чехія, Польща, Латвія, Литва та Естонія.

Водночас Німеччина виступає проти постачання зброї до України. Через це країни Балтії не можуть передати Україні зброю німецького виробництва.

Натомість у німецькому уряді заявили, що нададуть Україні 5 000 касок та розгорнуть польовий госпіталь. Однак у Німеччині низка діячів, зокрема журналісти Spiegel та ексрадник Ангели Меркель виступили за надання зброї Україні.

Більше про позицію Німеччини стосовно України в нашому сюжеті: дивіться відео