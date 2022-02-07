Країни навіть знайшли спільні точки дотику. Про це Кулеба розповів на пресбрифінгу, повідомляє 24 канал.

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Кулеба: Ми знайшли точки дотику

За його словами, важливим є не те, що саме Німеччина не може зробити. Варто звернути увагу на те, що вона може та має намір зробити для підтримки України у сфері оборони та безпеки.

Наше завдання полягає в тому, щоб знайти точки дотику і рішення. Сьогодні ми знайшли і точки дотику, і проєкт рішення,

– наголосив Кулеба.

Міністр закордонних справ зауважив, що сторони провели дуже відверті перемовини. "Тепер чекатимемо на крок від німецького уряду", – додав він.

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