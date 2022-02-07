Країни навіть знайшли спільні точки дотику. Про це Кулеба розповів на пресбрифінгу, повідомляє 24 канал.
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Кулеба: Ми знайшли точки дотику
За його словами, важливим є не те, що саме Німеччина не може зробити. Варто звернути увагу на те, що вона може та має намір зробити для підтримки України у сфері оборони та безпеки.
Наше завдання полягає в тому, щоб знайти точки дотику і рішення. Сьогодні ми знайшли і точки дотику, і проєкт рішення,
– наголосив Кулеба.
Міністр закордонних справ зауважив, що сторони провели дуже відверті перемовини. "Тепер чекатимемо на крок від німецького уряду", – додав він.
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Питання зброї Німеччини для України: головне
- На тлі агресії Росії проти України багато міжнародних партнерів продовжують постачати зброю нашій державі. Однак Німеччина відмовляється це робити.
- Водночас німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що держава-агресорка матиме жорсткі наслідки за повномасштабний наступ на Україну.
- З'явилась ідея про "вибіркове" постачання озброєння в Україну. Це запропонували зробити у Християнсько-демократичному союзі.
- Міністерка оборони Німеччини заявила про те, що держава збирається надіслати 5 тисяч захисних військових шоломів. Однак Україна досі їх не отримала.
- Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до Німеччини і попросив її не блокувати постачання зброї для нашої держави.
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