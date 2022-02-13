Час зняти російські окуляри, – посол

Таке сподівання висловив посол України в Німеччині Андрій Мельник. Він наголосив, що Київ хоче бути рівноправним партнером, а не прохачем.

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Україна хоче говорити з Німеччиною відверто, дивлячись у вічі один одному. Щоб німці постійно не виявляли стільки трепету до Росії через власний страх. Німецьким політикам настав час зняти російські окуляри, коли справа стосується України,

– наголосив Мельник.

Він додав, що Україна хоче, аби в Києві Шольц оголосив про пакет допомоги на мільярд євро задля підтримки стабільності української економіки. Крім того, на думку Мельника, Берлін повинен:

взяти на себе політичні гарантії німецьких інвестицій в Україні;

запустити програму зниження відсоткових ставок для українських компаній, щоб стимулювати економіку;

постачати Збройним силам України зброю;

підтримати прагнення України вступити до Євросоюзу.

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