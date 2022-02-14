Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 лютого прилітає до Києва з офіційним візитом. Наступного дня він відвідає Москву, де поспілкується з главою держави-агресорки.
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Шольц очікує на деескалацію зі сторони Москви
Політик перед візитами в Україну та Росію зазначив, що вестиме з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним переговори щодо все ще дуже серйозної ситуації поблизу українських кордонів.
Шольц наголосив, що в Києві для нього важливо висловити українцям постійну солідарність і підтримку зі сторони Німеччини.
Ми терміново очікуємо від Москви ознак деескалації,
– додав німецький канцлер.
Він зазначив, що подальша військова агресія Росії матиме дуже серйозні наслідки для неї. "Я абсолютно згоден з нашими союзниками в цьому", – зазначив Шольц. Політик зауважив, що міжнародні партнери є свідками "дуже серйозної загрози миру в Європі".
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