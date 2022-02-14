Відповідну інформацію про узгодження позицій у мережі повідомив очільник французького Міністерства закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан.

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Узгодження позицій Франції, Німеччини та Канади

Перед візитом канцлера Шольца до Києва і Москви, сьогодні ввечері (13 лютого – 24 канал) я скоординував мої позиції з німецькою колегою Анналеною Бербок, потім з моєю канадською колегою Мелані Жолі,

– написав Ле Дріан.

Він запевнив, що усі міністри солідарні в питанні України.

Нагадаємо, Олаф Шольц прибуде до України вже 14 лютого. Натомість його візит до держави-агресорки запланований на 15 лютого.

Берлін розглядає допомогу Україні: що відомо

Уряд Німеччини відмовляється надавати Україні зброю. Мовляв, це може загострити конфлікт. Там продовжують говорити про необхідність дипломатичного вирішення питання.

Однак перед візитом Шольца в Київ у Берліні почали говорити, яку допомогу німецька сторона може надати українській. ЗМІ пишуть, що зброю одразу ж виключили. Натомість під час зустрічі з Володимиром Зеленським канцлер Шольц може погодитися на фінансову допомогу Україні.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом з німецьким колегою начебто дійшли компромісу щодо питання зброї. Політики вирішили більше уваги приділяти тому, що в силах Німеччини, тобто саме фінансовій підтримці.

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Текст допису Жана-Іва Ле Дріана:

Перед візитом канцлера Шольца до Києва і Москви, сьогодні ввечері я узгодив позиції з німецькою колегою Анналеною Бербок, потім з моєю канадською колегою Мелані Жолі. Ми єдині, тверді та солідарні.