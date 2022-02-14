Соответствующую информацию о согласовании позиций в сети сообщил глава французского Министерства иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.
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Согласование позиций Франции, Германии и Канады
Перед визитом канцлера Шольца в Киев и Москву, сегодня вечером (13 февраля – 24 канал) я скоординировал мои позиции с немецкой коллегой Анналеной Бербок, затем с моей канадской коллегой Мелани Жоли,
– написал Ле Дриан.
Он заверил, что все министры солидарны в вопросе Украины.
Напомним, Олаф Шольц прибудет в Украину уже 14 февраля. Его визит в государство-агрессор запланирован на 15 февраля.
Берлин рассматривает помощь Украине: что известно
- Правительство Германии отказывается предоставлять Украине оружие. Мол, это может обострить конфликт. Там продолжают говорить о необходимости дипломатического решения вопроса.
- Однако перед визитом Шольца в Киев в Берлине начали говорить, какую помощь немецкая сторона может оказать украинской. СМИ пишут, что оружие сразу же было исключено. Во время встречи с Владимиром Зеленским канцлер Шольц может согласиться на финансовую помощь Украине.
- Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с немецким коллегой вроде бы пришли к компромиссу в вопросе оружия. Политики решили больше внимания уделять тому, что в силах Германии, то есть именно финансовой поддержке.
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Текст поста Жана-Ива Ле Дриана:
Перед визитом канцлера Шольца в Киев и Москву сегодня вечером я согласовал позиции с немецкой коллегой Анналеной Бербок, затем с моей канадской коллегой Мелани Жоли. Мы единые, жесткие и солидарные.