Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля прилетает в Киев с официальным визитом. На следующий день он посетит Москву, где пообщается с главой государства-агрессора.

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Шольц ожидает деэскалацию со стороны Москвы

Политик перед визитами в Украину и Россию отметил, что будет вести с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным переговоры о все еще очень серьезной ситуации вблизи украинских границ.

Шольц подчеркнул, что в Киеве для него важно выразить украинцам постоянную солидарность и поддержку со стороны Германии.

Мы срочно ожидаем от Москвы признаков деэскалации,

– добавил немецкий канцлер.

Он отметил, что дальнейшая военная агрессия России будет иметь очень серьезные последствия для нее. "Я абсолютно согласен с нашими союзниками в этом", – отметил Шольц. Политик отметил, что международные партнеры являются свидетелями "очень серьезной угрозы миру в Европе".

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