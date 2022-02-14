Зеленский встретился с Шольцем в Мариинском дворце. Лидеры государств обменялись приветствиями и пожали друг другу руки.
Ранее Шольц едет в Киев и Москву: Франция, Германия и Канада согласовали позиции
Впоследствии политики должны выйти к журналистам и рассказать о результатах переговоров.
Смотрите видео встречи Зеленского и Шольца:
Что известно о визите Шольца
Немецкий канцлер прилетел в Украину 14 февраля. Он задержится в Киеве на 1 день, потому что уже 15 февраля планирует визит в Москву. После Зеленского Шольц будет говорить с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным.
Перед поездками Шольц четко наметил, что ждет от России деэкскалации. Он подчеркнул – дальнейшая военная агрессия Кремля будет иметь очень серьезные последствия.
Германия не будет поставлять Украине оружие
- Немецкое правительство отказалось предоставлять Украине оборонное оружие. Мол, это может обострить конфликт. Берлин продолжает верить в дипломатию с Россией.
- Однако перед визитом Шольца Германия размышляла о том, как можно помочь. СМИ предполагали, что во время встречи с Зеленским канцлер может согласиться на финансовую помощь Украине.