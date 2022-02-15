Дело в том, что немецкий канцлер отказался по прилету в Москву сдавать еще и российский ПЦР-тест. Хотя на этом очень настаивали в Кремле.
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Россияне настаивали сразу на нескольких ПЦР-тестах
Требования российской стороны к немецким гостям поражали. По информации СМИ, Шольц и члены делегации должны были сдать три ПЦР-теста перед приездом. Последний из них – за сутки до вылета. А уже по прилету их ждало еще одно тестирование на коронавирус, при этом – исключительно российской системой.
От такого "удовольствия" канцлер Германии отказался. Вместо этого ПЦР-тест у него взял немецкий медик из посольства. Более того, немцы пошли на уступки и позволили присутствовать российскому представителю.
Из-за такого решения канцлера "отсадили" от Путина
Поскольку Шольц спустился с самолета, то результат теста был отрицательным. Однако Кремлю этого было недостаточно. Для защиты от коронавируса российского президента посадили с одной стороны 6-метрового стола, а канцлера – с другой.
У Шольца брали ПЦР-тест на борту самолета / Фото с твиттера Робина Александера
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Аналогичная ситуация случилась с Эммануэлем Макроном: коротко
- Посидеть за уже легендарным гигантским столом пришлось и президенту Франции Эммануэлю Макрону.
- Президент Франции посетил Москву 7 февраля.
- Макрон тоже отказался от российского ПЦР-теста на коронавирус.
- При этом рупор Кремля Дмитрий Песков отметил, что есть гости, с которыми Путин общается близко и обменивается рукопожатиями, а есть такие, с которыми разделяет стол.