По словам Йенса Столтенберга, НАТО пытается сделать все, чтобы избежать российской угрозы. Об этом генсек заявил во время общения с журналистами.

Заметьте НАТО пока не видит признаков деэскалации возле границ Украины

Союзники обмениваются данными

Йенс Столтенберг отметил, что союзники по НАТО периодически обмениваются данными о перемещении российских войск. Генсек Альянса добавил, что озвучивая эту информацию публично, они надеются на то, что таким образом Россию удастся сдержать.

Поступая так, мы думаем, что это усложнит для России ведение агрессивных действий против Украины. Озвучивать все, что они делают – это способ увеличения для них допустимого порога нападения на Украину – будь то о направлении подразделений, попыток организовать переворот или о других вещах, которых мы боимся, Россия может попытаться это сделать. Тот факт, что мы озвучиваем информацию – это попытка противостоять и предупредить,

– подчеркнул Столтенберг.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Последние новости о российской угрозе

Россия отказалась участвовать в консультациях по Венскому договору в ОБСЕ. Инициатором встречи была Украина.

Страна-агрессор проводит учения в Черном море у берегов оккупированного ею украинского Крыма.

В киевском метрополитене пассажиров агитируют вступить в территориальную оборону. Для этого в вагонах метро транслируют соответствующие видео.

В знак солидарности с Украиной в столицах Латвии и Литвы вывесили украинские флаги. Наш флаг развевается и на госзданиях и на частных домах.

Россия заявила об отводе части своих войск: смотрите видео