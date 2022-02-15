Украинские флаги вывешены в Риге и Вильнюсе. Они появились как на жилых домах, так и на зданиях госучреждений, сообщает 24 канал.
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Сине-желтые флаги в Литве
Соучредитель Форума свободной России Иван Тютрин, который эмигрировал и проживает в Вильнюсе, сообщил в сети, что его сосед сменил литовский флаг на флаг Украины на своем доме. Более того – мужчина отметил, что в городе это не единичный случай. Многие литовцы поддерживают украинцев, вывешивая сине-желтые полотна.
Госорганы в стороне не остаются – недавно сине-желтый флаг вывесили и на здании мэрии Вильнюса,
– добавил россиянин.
В Литве местное население вывешивает украинские флаги / Фото Ивана Тютрина
На мэрии Вильнюса тоже развевается сине-желтый флаг/ Фото Ивана Тютрина
Украинские флаги в Латвии
В Посольстве Украины в Латвии опубликовали фото здания мэрии города Риги. Там 14 февраля установили украинский флаг и подсветку в сине-желтом цвете. По решению городского головы Статиса, здание будет освещаться цветами украинского флага до 20 февраля.
На здании мэрии Риги установили украинский флаг / Фото Посольства Украины в Латвии
Сооружение подсвечивают сине-желтым светом / Фото Посольства Украины в Латвии
День единения в Украине: что известно
По информации западных СМИ, о возможном вторжении России президент Владимир Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. Глава государства отметили, что этот праздник направлен на укрепление стойкости общества в условиях роста гибридных угроз, а также информационно-пропагандистского и морально-психологического давления на общественное сознание.
В этот день украинский флаг поднимут на домах и учреждениях во всех населенных пунктах страны.
Обратите внимание – обращение Зеленского из-за угрозы вторжения России: смотрите видео