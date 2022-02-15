На видеоряде сообщают, что защищать город может каждый. Информацию об этом опубликовали 15 февраля.
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Агитация вступления в тероборону в метро: смотрите видео
Кличко обратился к киевлянам
Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что сможем защитить страну только если не будем прятаться и бок о бок бороться за независимость Украины. Он отметил, что должны объединяться, хотя имеем сильную армию.
Сегодня важна воля и усилия каждого гражданина дать отпор тем, кто посягает на нашу свободу и территориальную целостность,
– сказал Кличко.
По словам Кличко, город поддерживает формирование теробороны Киева. Для ее финансового обеспечения выделили 110 миллионов гривен.
Как вступить в тероборону
Резервистом может стать любой гражданин Украины в возрасте от 18 до 57 лет независимо от пола. В КГГА отмечают, что приобщиться можно даже без военного опыта. Кроме этого, имеются меньшие требования к состоянию здоровья, чем во вступлении в боевые бригады.
Чтобы подать заявку на вступление, необходимо позвонить на горячую линию по номеру: 063 651 44 46. Затем направят на собеседование и военно-врачебную комиссию.
Все детали вступления в ряды территориальной обороны можно просмотреть по ссылке.