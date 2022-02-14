Об этом рассказал городской глава Киева Виталий Кличко на брифинге 14 февраля. По его словам, в столице была введена целевая программа "Защитник Киева".

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Защита Киева

Мэр Киева отметил, что на программу поддержки территориальной обороны столицы в январе было выделено более 110 миллионов гривен. Финансирование было направлено на развертывание объединенного учебного центра для подготовки всех подразделений безопасности.

За 38 миллионов гривен из указанной суммы также планируется отремонтировать помещение для батальонов. Еще 22,1 миллионов гривен направят на закупку беспилотников, радиостанций, аптечек, формы для резервистов.

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Подготовка резервистов

Виталий Кличко отметил, что с 2021 года Киев помогает с организацией подготовки резервистов терробороны столицы. Для тренировок выделили полигон, где ежемесячно проводят практические занятия по боевой стрельбе.

"Для комплектования подразделений бригады территориальной обороны резервистами создана горячая линия КГГА", – сообщил городской глава.

Такие линии действуют в каждом батальоне терробороны. Туда обращаются желающие вступить в ряды защитников.

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Упрощение процедуры

В ближайшее время планируют упростить механизм подписания контракта резервиста – создать "единственное окно". В Киеве на Крещатике также был открыт первый рекрутинговый центр территориальной обороны.

"В ближайшее время откроем такой центр и на левом берегу города", – добавил Виталий Кличко.

Брифинг мэра Киева Виталия Кличко по территориальной обороне: смотрите видео