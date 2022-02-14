Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко на брифінгу 14 лютого. За його словами, у столиці запровадили цільову програму "Захисник Києва".

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Захист Києва

Мер Києва зауважив, що на програму підтримки територіальної оборони столиці в січні виділили понад 110 мільйонів гривень. Фінансування скерували на розгортання об'єднаного навчального центру для підготовки усіх підрозділів безпеки.

За 38 мільйонів гривень із вказаної суми також планують відремонтувати приміщення для батальйонів. Ще 22,1 мільйона гривень скерують на закупівлю безпілотників, радіостанцій, аптечок, форми для резервістів.

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Підготовка резервістів

Віталій Кличко зауважив, що з 2021 року Київ допомагає з організацією підготовки резервістів тероборони столиці. Для тренувань виділили полігон, де щомісяця проводять практичні заняття з бойової стрільби.

"Для комплектування підрозділів бригади територіальної оборони резервістами створена гаряча лінія КМДА", – повідомив міський голова.

Такі лінії діють в кожному батальйоні тероборони. Туди звертаються охочі вступити до лав захисників.

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Спрощення процедури

Найближчим часом планують спростити механізм підписання контракту резервіста - створити "єдине вікно". У Києві на Хрещатику також відкрили перший рекрутинговий центр територіальної оборони.

"Найближчим часом відкриємо такий центр і на лівому березі міста", – додав Віталій Кличко.

Брифінг мера Києва Віталія Кличка щодо територіальної оборони: дивіться відео