За словами Валерія Залужного, територіальна оборона в Україні складається з командування, чотирьох регіональних управлінь, 29 бригад та 150 батальйонів. Територіальні громади також створюють власні добровольчі формування.

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Вишкіл можуть провести у березні

Валерій Залужний розповів, що у прикордонних областях батальйони територіальної оборони укомплектовані на 70%. До березня ці показники планують збільшити на 20%.

Також у планах ЗСУ збільшити кількість резервістів у лавах тероборони до 70%.

Це така сила, яка дійсно може стримувати ворога й навіть охолодити його думку про бажання ступити на нашу землю. Адже ціна, яку він платитиме за це, буде величезною. Мета всього цього – щоб спротив був у кожному місті, кожному селі, на кожній вулиці і в кожному будинку,

– заявив Залужний.

Командувач ЗСУ наголосив на тому, що в кожному батальйоні тероборони повинні бути приміщення для зберігання зброї, майна та документів. Також необхідно обладнати приміщення для фінансово-економічної частини.

Залужний заявив, що за умови досягнення усіх запланованих показників уже в березні почнуться масштабні вишколи тероборони. Керівник ЗСУ закликав представників місцевої влади сприяти їхньому проведенню.

Президент України Володимир Зеленський подякував керівникам ОДА, в областях яких укомплектування сил тероборони йде за графіком.

Зауважте! На засіданні РНБО президент Володимир Зеленський наказав збільшити чисельність сил територіальної оборони у 200 разів. Тепер їхня кількість має становити 2 мільйони осіб.

Територіальна оборона в Україні: головне

Сили територіальної оборони в Україні почали формувати з 1 січня 2022 року відповідно до закону про національний спротив. . Кошти військові з тероборони отримують лише під час офіційних зборів.

Щоб записатися до лав територіальної оборони, потрібно звернутись у своєму військкоматі до офіцера територіальної оборони або начальника штабу чи командира батальйону.

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, що сили територіальної оборони можуть застосовувати зброю. Однак її отримають ті, хто підпише контракт та офіційно долучиться до сил тероборони.

Через збільшення загрози з боку Росії та кількості питань щодо нововведень, на початку лютого 2022 року в Україні почала роботу гаряча лінія тероборони.

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