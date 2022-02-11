За словами Валерія Залужного, територіальна оборона в Україні складається з командування, чотирьох регіональних управлінь, 29 бригад та 150 батальйонів. Територіальні громади також створюють власні добровольчі формування.

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Вишкіл можуть провести у березні

Валерій Залужний розповів, що у прикордонних областях батальйони територіальної оборони укомплектовані на 70%. До березня ці показники планують збільшити на 20%.

Також у планах ЗСУ збільшити кількість резервістів у лавах тероборони до 70%.

Це така сила, яка дійсно може стримувати ворога й навіть охолодити його думку про бажання ступити на нашу землю. Адже ціна, яку він платитиме за це, буде величезною. Мета всього цього – щоб спротив був у кожному місті, кожному селі, на кожній вулиці і в кожному будинку,
– заявив Залужний.

Командувач ЗСУ наголосив на тому, що в кожному батальйоні тероборони повинні бути приміщення для зберігання зброї, майна та документів. Також необхідно обладнати приміщення для фінансово-економічної частини.

Залужний заявив, що за умови досягнення усіх запланованих показників уже в березні почнуться масштабні вишколи тероборони. Керівник ЗСУ закликав представників місцевої влади сприяти їхньому проведенню.

Президент України Володимир Зеленський подякував керівникам ОДА, в областях яких укомплектування сил тероборони йде за графіком.

Територіальна оборона в Україні: головне

  • Сили територіальної оборони в Україні почали формувати з 1 січня 2022 року відповідно до закону про національний спротив. . Кошти військові з тероборони отримують лише під час офіційних зборів.
  • Щоб записатися до лав територіальної оборони, потрібно звернутись у своєму військкоматі до офіцера територіальної оборони або начальника штабу чи командира батальйону.
  • Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, що сили територіальної оборони можуть застосовувати зброю. Однак її отримають ті, хто підпише контракт та офіційно долучиться до сил тероборони.
  • Через збільшення загрози з боку Росії та кількості питань щодо нововведень, на початку лютого 2022 року в Україні почала роботу гаряча лінія тероборони.

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