У міжнародному аеропорту "Бориспіль" 9 лютого приземлився літак Boeing C-17A Globemaster III Королівських Військово-Повітряних сил Великої Британії.

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Прибула ще одна партія допомоги від Британії

Міністр оборони Олексій Резніков у мережі повідомив, що до України 8 – 9 лютого прибув вантаж із військово-технічною допомогою від Великої Британії. Доставили спорядженням для територіальної оборони Збройних сил Україні.

Це товари військового призначення і спорядження, зокрема, бронежилети й шоломи,

– повідомив міністр.



До Києва з Британії прилетів літак з допомогою / Твітер Олексія Резнікова

Резніков подякував партнерам "за непохитну політичну і дипломатичну підтримку та військову допомогу".



В Україну доставили допомогу для сил тероборони / Твітер Олексія Резнікова

Британія передасть Україні ракети: що відомо

Велика Британія передасть Україні ракети для боротьби з Чорноморським флотом держави-агресорки.

За словами посла України в Британії Вадима Пристайка, передача озброєння відбудеться у межах підписаної угоди. Раніше Лондон та Київ підписали договір на 1,7 мільярда фунтів стерлінгів для потреб Військово-Морських сил України.

Цей документ передбачає спорудження 2 мінних тральників для українських військових. Крім того, в Україні збудують і 2 порти – для потреб ВМС.

Зверніть увагу! Нещодавно британський прем'єр Борис Джонсон побував в Україні. Політик зробив кілька важливих заяв на тлі загрози нового російського вторгнення. Він запевнив Володимира Зеленського, що той може розраховувати на повну підтримку Лондона. Натомість застеріг, що напад Москви став би "катастрофою для усього світу".

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Текст допису Олексія Резнікова:

8 – 9 лютого в Україну прибули вантажі з військово-технічною допомогою від Великої Британії зі спорядженням для сил територіальної оборони ЗСУ: бронежилети й шоломи тощо. Дякуємо нашим партнерам за їхню непохитну політико-дипломатичну підтримку та військову допомогу.